Благав на колінах: в Білорусі забили найдивніший гол року

У першій лізі чемпіонату Білорусі стався кумедний епізод. У матчі між НФК і "Лідою" суддя спочатку зарахував, а потім відмінив взяття воріт футболістами "Ліди".

Однак після того, як автор забитого м'яча став перед рефері на коліна, арбітр "розжалобився" і знову показав на центр поля, таким чином фіксуючи гол. Як передає nn.by, поєдинок завершився на користь "Ліди" з рахунком 3:1.

Користувачі в коментарях досхочу посміялися над епізодом. "А що, так можна було?", "А з чемпіонством так теж можна?", - написали вболівальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в чемпіонаті Сербії футболіст забив мерзенний гол, наплювавши на правила фейр-плей, і спровокував масову бійку.

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