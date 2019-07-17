"Більше тиску": легенда "Мілана" застеріг Малиновського

Легендарний у минулому гравець і тренер "Мілана", а зараз помічник Шевченка в збірній України Мауро Тассотті висловився про перспективи Руслана Малиновського в його новому клубі — "Аталанті".

На його думку, команда з Бергамо зробила відмінне придбання, купивши українця.

"Руслан гарний атлет, фізично міцний. У нього відмінна ліва нога. Віддає перевагу діям у центрі поля. В "Аталанті", яка грає за схемою 3-4-1-2, припускаю, Малиновський буде найбільше корисний як центральний півзахисник із функціями оборонного, але також може бути ефективний як атакуючий", — сказав Тассотті в коментарі La Gazzetta dello Sport.

Руслан Малиновський calciomercato.com

Відповідаючи на питання, у яких аспектах гри українцеві треба буде додати, Тассотті сказав: "Руслану потрібно адаптуватися в тактичному плані до особливостей Серії А і вміти справлятися з тиском. В Україні й Бельгії тиску було менше. В Італії боротьба ведеться буквально на кожній точці поля. Але Малиновський приходить у клуб, який здатний на багато що, і це йому допоможе".

З точки зору особистих якостей до Руслана у тренера претензій немає: "Він милий і приємний хлопець, відмінно говорить англійською і незабаром вивчить італійську. Упевнений, він швидко увіллється в італійське середовище".

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилися нові деталі трансферу Малиновського в Італію.

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