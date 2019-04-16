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"Більше, ніж він": у Мейвезера нешанобливо висловилися про Ломаченка

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Генеральний директор промоутерської компанії легендарного Флойда Мейвезера Леонард Еллербі негативно відгукнувся про Василя Ломаченка.

Наш співвітчизник раніше висміяв підопічного Мейвезера Джервонту Девіса, який не хоче виходити на ринг проти українця.

"Я не відчуваю ніякої поваги до Ломаченка після того, що він сказав про спадщину Флойда. Мейвезер домігся у своїй кар'єрі більшого, ніж цей хлопець коли-небудь досягне. Той, хто порадив Ломаченку критикувати Флойда, не надто мудрий. Я впевнений, що Джервонта Девіс переможе його", – заявив Еллербі в коментарі Boxing Scene.

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Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

Instagram Василя Ломаченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко переміг британця Ентоні Кроллу технічним нокаутом у четвертому раунді і захистив чемпіонські пояси за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO) в легкій вазі та викликав на ринг американця Майкі Гарсію.

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Особи
Василь ЛомаченкоФлойд Мейвезер
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