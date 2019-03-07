Більше не зіграє: "Динамо" отримало невтішні новини про Франа Соля

Іспанський форвард київського "Динамо" Фран Соль більше не зіграє в цьому сезоні.

Фран Соль Динамоманія

"Операція Франа Соля повинна була відбутися 6 березня в Барселоні. Однак її відклали до наступного тижня. У будь-якому випадку іспанець вибув до кінця сезону", – написав у Twitter заступник головного редактора "Спорт-Експрес в Україні" Дмитро Ільченко.

Операція Франа Соля, основна проблема якого - вивих плеча в матчі з "Десною" і виникли в зв'язку з цим наслідки, повинна була відбудуться в середу в Барселоні. Однак зважаючи на низку причин вона була відкладена до наступного тижня. У будь-якому випадку, іспанець вибув до кінця сезону. - Dmytro Ilchenko (@dmytroilchenko) 6 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL Соль отримав пошкодження в матчі 20-го туру Прем'єр-ліги України проти чернігівської "Десни".

Пізніше іспанський форвард у себе в Instagram зізнався, що йому необхідна операція.

Нагадаємо, що в лазареті київського "Динамо" перебуває ще один форвард Артем Бесєдін. Через проблеми з гомілкостопом український нападник пропускає старт весняної частини чемпіонату України.

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