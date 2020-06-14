Нападаючий мінського "Динамо" Євген Шікавка відзначився чудовим ударом в 13-му турі чемпіонату Білорусі з футболу.

На 36-й хвилині гри проти Славії-Мозир" 27-річний форвард в районі штрафного півкола отримав скидку від партнера, фантастично вивернувся в повітрі, і зльоту пробив "ножицями".

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У таблиці чемпіонату Білорусі мінське "Динамо" з 19 очками займає 7 місце, "Славія" з Мозиря йде 10-й, маючи 15 пунктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник київського "Динамо" Віктор Циганков забив розкішний гол в центральному поєдинку 26-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі. 22-річний футболіст збірної України ударом зі штрафного немов рукою легко перекинув сітку і поклав м'яч чітко в кут воріт.