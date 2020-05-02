Головна Новини
3 травня • оновлено в 23:21
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Білоруський футболіст розповів правду про коронавірус в країні

11.5т
Читати матеріал російською

Захисник "Вітебська" Олег Карамушка зізнався, що тренери забороняють футболістам обговорювати можливу зупинку чемпіонату Білорусії, який триває, незважаючи на поширення в країні коронавiрусу.

Олег Карамушка

Олег Карамушка

"Спочатку були розмови про припинення чемпіонату Білорусії, але потім вони вщухли. Тренери сказали нам припинити обговорювати цю тему в роздягальні, щоб повністю зосередитися на футболі. Але в той же час наставники просять дотримуватися запобіжних заходів – в роздягальні частіше дезінфікуємо руки. Також домовилися, що поки обійдемося без рукостискань", - цитує 36-річного Карамушка Metaratings.

За словами спортсмена команда більшу частину часу проводить вдома

"Ми нікуди майже не виходимо. Якщо в маркет за продуктами, то в масці. Деякі кафе і магазини, самостійно, без вказівок влади, обмежили час своєї роботи до сьомої вечора. В іншому Вітебську, як і раніше, живе звичайним життям", – підсумував спортсмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній лікар "Спартака" Юрій Васильків розкритикував ставлення влади Білорусі до пандемії коронавiрусу, заявивши, що країні доведеться на колінах просити про допомогу.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "чемпіонат Білорусі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат Білорусі
Місце
Білорусь
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
12
1
Смішно
5
Цікаво
10
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Envy
VS
Bad News Bears
Победа Bad News Bears
1.97 Сделать ставку
Liquid
VS
Yeah
Победа Liquid на первой карте с форой в -4,5 раунда
1.60 Сделать ставку
FURIA
VS
MIBR
Победа FURIA
1.55 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
Movistar Riders
Тотал больше 2,5 карт
1.92 Сделать ставку
mousesports
VS
G2
Победа G2
1.82 Сделать ставку
Espada
VS
Syman
Победа Espada
1.55 Сделать ставку
pro100
VS
Hard Legion
Победа Hard Legion
1.70 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
NaVi
Победа Virtus.pro с форой в +1,5 карты
2,08 Сделать ставку
Cloud9
VS
100 Thieves
Победа 100 Thieves
1.55 Сделать ставку
Gen.G
VS
Evil Geniuses
Победа Evil Geniuses
1.50 Сделать ставку