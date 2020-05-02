Білоруський футболіст розповів правду про коронавірус в країні

Захисник "Вітебська" Олег Карамушка зізнався, що тренери забороняють футболістам обговорювати можливу зупинку чемпіонату Білорусії, який триває, незважаючи на поширення в країні коронавiрусу.

Олег Карамушка

"Спочатку були розмови про припинення чемпіонату Білорусії, але потім вони вщухли. Тренери сказали нам припинити обговорювати цю тему в роздягальні, щоб повністю зосередитися на футболі. Але в той же час наставники просять дотримуватися запобіжних заходів – в роздягальні частіше дезінфікуємо руки. Також домовилися, що поки обійдемося без рукостискань", - цитує 36-річного Карамушка Metaratings.

За словами спортсмена команда більшу частину часу проводить вдома

"Ми нікуди майже не виходимо. Якщо в маркет за продуктами, то в масці. Деякі кафе і магазини, самостійно, без вказівок влади, обмежили час своєї роботи до сьомої вечора. В іншому Вітебську, як і раніше, живе звичайним життям", – підсумував спортсмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній лікар "Спартака" Юрій Васильків розкритикував ставлення влади Білорусі до пандемії коронавiрусу, заявивши, що країні доведеться на колінах просити про допомогу.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!