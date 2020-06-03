Головна Новини
3 червня • оновлено в 17:35
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Білоруський футболіст Кирило Кириленко розірвав контракт із клубом УПЛ через коронавірус

1.4т
Читати матеріал російською

19-річний білоруський нападник Кирило Кириленко розірвав контракт із львівськими "Карпатами", оскільки боявся захворіти на коронавірус.

Він зробив це до того, як стало відомо про масове зараження COVID-19 у команді.

"У першу чергу скажу, що поїхав з команди не з футбольних причин. Я повернувся в клуб після того, як чемпіонат вирішили відновити, тренувався, готувався до матчів. Але те, що зараз діється в світі, я маю на увазі пандемію, внесло певні корективи в життя, в кар'єру, в тому числі й у мою. Я вирішив, що мені життя все-таки дорожче, ніж кар'єра. Не хочеться ризикувати, а краще побути в безпеці, з сім'єю. У підсумку, як бачу, це рішення було правильним. Наскільки знаю, в "Карпатах" введений карантин до 16 червня", – цитує слова футболіста видання Tribuna.

Кирило Кириленко

Кирило Кириленко

Футбік.by

Кириленко зазначив, що керівництво клубу з розумінням поставилося до його рішення.

"З розумінням, все абсолютно нормально. Керівництво, тренери розуміють, що в такій ситуації в чужій країні одному перебувати дуже важко, та й небезпечно. Ніхто не знає, що буде далі. А якщо, не дай Бог, ще захворію, як вирішувати питання з лікарнею, лікуванням? Все це заходило дуже далеко, я вже банально не міг тренуватися, не думаючи про це", – розповів нападник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість хворих на коронавірус у львівських "Карпатах" зросла до 26 осіб.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Тег
ФК Карпати
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
100 Thieves
VS
Triumph
Победа 100 Thieves с форой в -4,5 раунда
1.76 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
Cloud9
Победа Cloud9 с форой в +2,5 раунда
1.87 Сделать ставку
Astralis
VS
Team Vitality
Победа Team Vitality
1.80 Сделать ставку
fnatic
VS
mousesports
Тотал больше 26,5 раунда
1.70 Сделать ставку
NiP
VS
ENCE
Победа NiP
1.95 Сделать ставку
Dignitas
VS
Virtus.pro
Победа Virtus.pro
1.65 Сделать ставку
Фрайбург
VS
Боруссия М
Фрайбург не проиграет
2.04 Сделать ставку
Смолевичи
VS
Городея
Победа Смолевичей с форой (0)
1.60 Сделать ставку
Бохум
VS
Санкт-Паули
Инд. тотал Санкт-Паули меньше 1.5
1.52 Сделать ставку
Гройтер Фюрт
VS
Зандхаузен
Обе забьют
1.70 Сделать ставку