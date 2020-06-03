19-річний білоруський нападник Кирило Кириленко розірвав контракт із львівськими "Карпатами", оскільки боявся захворіти на коронавірус.

Він зробив це до того, як стало відомо про масове зараження COVID-19 у команді.

"У першу чергу скажу, що поїхав з команди не з футбольних причин. Я повернувся в клуб після того, як чемпіонат вирішили відновити, тренувався, готувався до матчів. Але те, що зараз діється в світі, я маю на увазі пандемію, внесло певні корективи в життя, в кар'єру, в тому числі й у мою. Я вирішив, що мені життя все-таки дорожче, ніж кар'єра. Не хочеться ризикувати, а краще побути в безпеці, з сім'єю. У підсумку, як бачу, це рішення було правильним. Наскільки знаю, в "Карпатах" введений карантин до 16 червня", – цитує слова футболіста видання Tribuna.

Кирило Кириленко Футбік.by

Кириленко зазначив, що керівництво клубу з розумінням поставилося до його рішення.

"З розумінням, все абсолютно нормально. Керівництво, тренери розуміють, що в такій ситуації в чужій країні одному перебувати дуже важко, та й небезпечно. Ніхто не знає, що буде далі. А якщо, не дай Бог, ще захворію, як вирішувати питання з лікарнею, лікуванням? Все це заходило дуже далеко, я вже банально не міг тренуватися, не думаючи про це", – розповів нападник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість хворих на коронавірус у львівських "Карпатах" зросла до 26 осіб.

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