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Російські організатори ЧС-2018 хочуть влаштувати фанатські бійні

2.9тЧитати новину російською

МЗС Британії не пустить близько двох тисяч своїх агресивно налаштованих футбольних хуліганів на період ЧС-2018 в Росії і сусідні держави. Відомство надало відповідний документ в Палату громад.

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"Під керівництвом підрозділу футбольної поліції Великобританії по всій країні ведеться робота з метою перешкодити потенційним правопорушникам приїхати в Росію і сусідні з нею країни. На території Англії і Уельсу відповідні заборони діють стосовно порядку 1800 чоловік", - наводить цитату з документа RT.

У свою чергу, обвинувачена США в шпигунстві росіянка Анна Чапман і член виконавчого комітету Російського футбольного союзу, заступник голови держдуми РФ Ігор Лебедєв запропонували зробити бої між футбольними фанатами легальним дійством.

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"Ми всі повинні зрозуміти, що є речі, яких ми не можемо уникнути. Наші фанати - бійці, але не хулігани. І фан-бої можна перетворити в спорт ... Ми можемо вводити правила і проводити змагання", - цитує Лебедєва Dailymail.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український уряд не зміг заборонити показ матчів ЧС-2018.

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Тема
ЧС-2018
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