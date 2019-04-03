Бійка і два видалення: "Динамо" вирвало фантастичну перемогу над "Зорею"

Київське "Динамо" в центральному матчі першого туру другого етапу Прем'єр-ліги України відігралося з 0:2 і вирвало гостьову перемогу над "Зорею". Зустріч у Запоріжжі на "Славутич-Арені" завершилась із рахунком 2:3.

Зоря - Динамо ua-football

Перший тайм пройшов при повному домінуванні господарів. "Зоря" за всіма компонентами перевершувала суперника, і вже на 32-й хвилині вийшла вперед.

Білий намагався пробити через себе після плутанини в штрафному, але вийшов пас на Караваєва, який у стилі "карате" пробив у кут - 1:0.

Після перерви пресинг луганчан продовжився. На 55-й хвилині другу жовту картку отримав Томаш Кадар, який зрубав Хомченовського. Штрафний виконував Сілас. Бойко дуже невдало відбив потужний удар перед собою, де відмінно на добиванні зіграв Білий - 2:0.

На полі зав'язалася невелика бійка, за підсумками якої Луньов і Кендзьора отримали по жовтій.

Після цього підопічні Вернибуда просто зупинилися. На 59-й хвилині команда допустила дикий провал в обороні, дозволивши Циганкову обіграти захисників і віддати ювелірний пас на Буяльського - 1:2.

Користуючись нокдауном суперника, "Динамо" через 4 хвилини змогло зрівняти рахунок. Вербич прийняв м'яч, здорово протягнувши його до штрафної, де з порушенням правил його зупинив Білий. Фантастичний удар Циганкова в кут виявився таким, що не береться для Махардзе - 2:2.

На 69-й Білий ціною червоної картки збив Гармаша, який виходив один на один, а на 81-й хвилині після удару головою Миколенка м'яч потрапив у руку Чечеру і Циганкову із пенальті забив переможний м'яч - 3:2.

"Зоря" – "Динамо" 2:3 (1:0, 1:3)

Голи: 1:0 – 32 Караваєв, 2:0 – 55 Білий, 2:1 – 58 Буяльський, 2:2 – 64 Циганков, 2:3 – 82, пенальті Циганков.

Зоря – Махарадзе, Хомченовський, Білий, Литвин, Сілас (Матеус Нортон, 60), Караваєв, Чеберко, Казаков, Кабан (Чечер, 71), Луньов, Будковський (Іванович, 77).

Динамо – Бойко, Кадар, Шабанов, Миколенко, Кендзьора, Шапаренко (Гармаш, 46), Вербич, Циганков, Шепелев, Буяльський (Сидорчук, 90), Русин (Сідклей, 46).

Попередження: Шапаренко (39), Сілас (43), Будковський (46), Кадар (48), Кендзьора (56), Луньов (56), Кабан (60), Білий (63), Чечер (82), Буяльський (84 ), Вербич (90).

Вилучення: Кадар (54), Білий (69).

Нагадаємо, що кількома годинами раніше донецький "Шахтар" переміг у важкому матчі проти "Олександрії". Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

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