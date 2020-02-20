Безстрашний: португальський футболіст підписав контракт з командою з Ухань

Португальський захисник Даніель Каріссу, останнім клубом якого була іспанська "Севілья", підписав контракт з китайською командою "Ухань Залл", незважаючи на епідемію коронавірусу.

В офіційному Instagram клубу була опублікована новина про перехід футболіста, який починав кар'єру у себе на батьківщині за "Спортинг", після чого переїхав до Англії, де захищав кольори "Редінга".

Даніель Карісса

У нинішньому сезоні 31-річний Каріссу не був гравцем основного складу, взявши участь в 11 матчах іспанської Ла Ліги та 1 поєдинку Ліги Європи. На його рахунку також 1 вихід у стартовому складі збірної Португалії в 2015 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, старт китайської футбольної Суперліги перенесений на невизначений термін через коронавірус. А новачок "Манчестер Юнайтед" Одіон Ігало, який до переходу в англійський клуб виступав за "Шанхай Шеньхуа", був відправлений у двотижневий карантин.

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