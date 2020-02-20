Безстрашний: португальський футболіст підписав контракт з командою з Ухань

Португальський захисник Даніель Каріссу, останнім клубом якого була іспанська "Севілья", підписав контракт з китайською командою "Ухань Залл", незважаючи на епідемію коронавірусу.
В офіційному Instagram клубу була опублікована новина про перехід футболіста, який починав кар'єру у себе на батьківщині за "Спортинг", після чого переїхав до Англії, де захищав кольори "Редінга".
Даніель Карісса
官宣丨丹尼尔-卡里索(Daniel Carriço)转会加盟武汉卓尔Official: Daniel Carriço @ dani6sfc joined us. Welcome to Wuhan.经双方友好协商,葡萄牙球员丹尼尔-卡里索(Daniel Carriço)由塞维利亚足球俱乐部转会加盟武汉卓尔职业足球俱乐部.卡里索身体素质不俗,防守技术及意识俱佳,经验丰富,体能充沛,他既是一名防守稳固的中场球员,更是球队后防线上的定海神针.欢迎丹尼尔-卡里索加入武汉卓尔大家庭,期待他在未来为球迷朋友们奉献更多精彩的表现! #Wuhan #WuhanZall #WuhanZallFC #csl #chinasuperleague #chinesesuperleague #武汉卓尔#因为有你卓尔不凡
У нинішньому сезоні 31-річний Каріссу не був гравцем основного складу, взявши участь в 11 матчах іспанської Ла Ліги та 1 поєдинку Ліги Європи. На його рахунку також 1 вихід у стартовому складі збірної Португалії в 2015 році.
Як повідомляв OBOZREVATEL, старт китайської футбольної Суперліги перенесений на невизначений термін через коронавірус. А новачок "Манчестер Юнайтед" Одіон Ігало, який до переходу в англійський клуб виступав за "Шанхай Шеньхуа", був відправлений у двотижневий карантин.
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