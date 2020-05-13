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13 травня • оновлено в 17:28
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Без тестів на коронавірус: у шведському футболі ухвалили несподіване рішення

1.7т
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У Швеції футболісти та тренери не будуть зобов'язані робити тести на коронавірус перед тренуваннями та матчами, які відбудуться після початку сезону.

Як повідомляє видання Sports Illustrated, натомість вони щоранку самостійно оцінюватимуть стан свого здоров'я та надсилатимуть заповнену анкету командному лікарю не менш як за дві години до гри або тренування. Після цього медичний штаб ухвалює рішення про допуск футболіста або тренера.

Чемпіонат Швеції з футболу

Чемпіонат Швеції з футболу

Foreningen Svensk Elitfotboll

Варто зазначити, що такого підходу дотримується все шведське суспільство – жителі країни йдуть у лікарню та здають повноцінні аналізи на коронавірус тільки в разі, якщо почуваються дуже погано.

У Швеції сподіваються, що зможуть почати новий сезон 14 червня – на два місяці пізніше від запланованої дати. Тут чемпіонат, на відміну від більшості країн Європи, грається за схемою "весна-осінь".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 16 травня, відбудуться перші матчі німецької Бундесліги після відновлення сезону. Німеччина першою серед усіх країн Європи виходить із футбольного карантину.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Місце
Швеція
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