"Без шансів": Блохін розповів про п'янки Мілевського

Колишній тренер київського "Динамо" Олег Блохін впевнено, що справедливо позбувся нападника Артема Мілевського під час роботи в столичному клубі.

На думку легенди "біло-синіх", шукати індивідуальний підхід до футболіста було позбавлене всілякого сенсу, так як той постійно порушував режим.

"Ну, про що говорити, якщо тренування проходить об 11 ранку, а людина приходить о третій годині дня. Мені навіть не хотілося з ним говорити. Мені вже доповіли, що людина напідпитку. Не хочу обговорювати це... Чи можна було знайти підхід? Там без шансів. Якщо його виганяли Сьомін, Газзаєв... D дубль його переводили за п'янку. Не хочу обговорювати Мілевського. Занадто багато честі", – сказав Блохін в інтерв'ю YouTube-шоу "Татотаке".

Як повідомляв OBOZREVATEL, фанатам футболу показали, як зараз виглядають діти Олега Блохіна, який виховує трьох доньок.

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