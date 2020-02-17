Головна Новини
17 лютого • оновлено в 19:19
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Без шансів": Блохін розповів про п'янки Мілевського

2.7т
Читати матеріал російською

Колишній тренер київського "Динамо" Олег Блохін впевнено, що справедливо позбувся нападника Артема Мілевського під час роботи в столичному клубі.

На думку легенди "біло-синіх", шукати індивідуальний підхід до футболіста було позбавлене всілякого сенсу, так як той постійно порушував режим.

Новини
"Новий Ібра": новачок "Динамо" пояснив, чому не може грати за команду

"Ну, про що говорити, якщо тренування проходить об 11 ранку, а людина приходить о третій годині дня. Мені навіть не хотілося з ним говорити. Мені вже доповіли, що людина напідпитку. Не хочу обговорювати це... Чи можна було знайти підхід? Там без шансів. Якщо його виганяли Сьомін, Газзаєв... D дубль його переводили за п'янку. Не хочу обговорювати Мілевського. Занадто багато честі", – сказав Блохін в інтерв'ю YouTube-шоу "Татотаке".

Як повідомляв OBOZREVATEL, фанатам футболу показали, як зараз виглядають діти Олега Блохіна, який виховує трьох доньок.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Артем Мілевський Олег Блохін
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Джанлука Магер
VS
Каспер Рууд
Победа Каспера Рууда со счетом 2:0
1.80 Сделать ставку
Жоао Домингеш
VS
Педро Соуза
Победа Педро Соузы с форой в +2,5 гейма
1.83 Сделать ставку
Аттила Балаш
VS
Пабло Куэвас
Победа Пабло Куэваса с форой в -4,0 гейма
1.84 Сделать ставку
Кайл Эдмунд
VS
Уго Умбер
Победа Кайла Эдмунда с форой в +0,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Андреас Сеппи
VS
Милош Раонич
Победа Милоша Раонича с форой в -4,0 гейма
1.97 Сделать ставку
Хенри Лааксонен
VS
Стив Джонсон
Победа Стива Джонсона с форой в -3,5 гейма
1.79 Сделать ставку
Ник Кирьос
VS
Томми Пол
Победа Ника Кирьоса с форой в -3,0 гейма
1.94 Сделать ставку
Тейлор Фриц
VS
Кэмерон Норри
Победа Тейлора Фрица с форой в -3,0 гейма
1.94 Сделать ставку
Ной Рубин
VS
Джейсон Джанг
Победа Джейсона Джанга с форой в -2,5 гейма
1.94 Сделать ставку
Миомир Кечманович
VS
Джордан Томпсон
Победа Миомира Кечмановича с форой в -3,0 гейма
1.95 Сделать ставку