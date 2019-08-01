Без лідера: суперник "Динамо" в Лізі чемпіонів зазнав серйозної втрати

У переддень матчів 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Динамо" суперник киян — бельгійський "Брюгге" — втратив одного з провідних гравців.

Півзахисник бельгійського клубу Арно Данджума офіційно став гравцем англійського "Борнмута", повідомляє пресслужба колективу з Британії.

Арно Данджума vi.nl

Продаж хавбека дозволив бельгійцям виручити значну суму — 15 мільйонів євро. Данджума був одним із лідерів. У минулому сезоні він провів за команду 20 матчів, забив 5 м'ячів і віддав 4 "асисти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" напередодні також втратило провідного півзахисника перед стартом у єврокубках.

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