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27 лютого • оновлено в 17:18
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Без єврокубків: в УЄФА можуть піти на радикальні заходи через коронавірус

1.9т
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Віцепрезидент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішель Ува заявив, що розіграш єврокубків буде припинений, якщо ситуація з коронавірусом вийде з-під контролю.

"Ми знаходимося в процесі очікування й оцінюємо обстановку від країни до країни. Футбол повинен дотримуватися встановлених у державах правил і законів. Ми зупинимося, якщо ситуація вийде з-під контролю", – сказав Ува в інтерв'ю інформагентству Rai Sport.

Мішель Ува

Мішель Ува

Scoopnest

Варто зазначити, що через поширення коронавірусу було прийнято рішення скасувати половину матчів 25-го туру італійської Серії А, а матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між "Інтером" і "Лудогорцем" пройде при порожніх трибунах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії був зафіксований перший випадок захворювання на коронавірус серед футболістів.

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Теми
Коронавірус Ліга Європи Ліга чемпіонів
Тег
УЄФА
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