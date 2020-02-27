Без єврокубків: в УЄФА можуть піти на радикальні заходи через коронавірус

Віцепрезидент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішель Ува заявив, що розіграш єврокубків буде припинений, якщо ситуація з коронавірусом вийде з-під контролю.

"Ми знаходимося в процесі очікування й оцінюємо обстановку від країни до країни. Футбол повинен дотримуватися встановлених у державах правил і законів. Ми зупинимося, якщо ситуація вийде з-під контролю", – сказав Ува в інтерв'ю інформагентству Rai Sport.

Мішель Ува Scoopnest

Варто зазначити, що через поширення коронавірусу було прийнято рішення скасувати половину матчів 25-го туру італійської Серії А, а матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між "Інтером" і "Лудогорцем" пройде при порожніх трибунах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії був зафіксований перший випадок захворювання на коронавірус серед футболістів.

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