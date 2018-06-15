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Без балалайки і вушанки: в Москві ведмідь показував туристам ЧС-2018 непристойні жести. Відеофакт

3.7тЧитати новину російською

У Москві під час святкування перемоги Росії над Саудівською Аравією вулицями проїхала відкрита машина з дресированим ведмедем.

Тварина дуділи в вувузелу, а потім почала показувати непристойні жести "від ліктя" роззявам і туристам ЧС-2018.

"Балалайки і шапки-вушанки немає, зате є ведмідь в центрі Москви, який святкує разом з усіма перемогу Росії", - сказано в підписі до відео.

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Тема
Чемпіонат світу 2018
Місце
РосіяМосква
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