Без балалайки і вушанки: в Москві ведмідь показував туристам ЧС-2018 непристойні жести. Відеофакт

У Москві під час святкування перемоги Росії над Саудівською Аравією вулицями проїхала відкрита машина з дресированим ведмедем.

Тварина дуділи в вувузелу, а потім почала показувати непристойні жести "від ліктя" роззявам і туристам ЧС-2018.

"Балалайки і шапки-вушанки немає, зате є ведмідь в центрі Москви, який святкує разом з усіма перемогу Росії", - сказано в підписі до відео.

Балалайки і шапки-вушанки немає, зате є ведмідь в центрі Москви, святкує разом з усіма перемогу Росії. pic.twitter.com/8FeYRT2ghQ - Наша країна Росія (@therusfed) 14 червня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, гру збірної Росії висміяли точної фотожаби .