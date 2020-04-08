Бесєдін назвав "дуже великi труднощі" в "Динамо"

Футболіст "Динамо" Артем Бесєдін зізнався, що йому як нападаючому дуже складно відзначитися забитими м'ячами.

Артем Бесєдін ФК Динамо

"Мало моментів буває в матчі або їх взагалі немає. Нападнику в "Динамо" дуже важко знайти моменти. Не знаю, з чим це пов'язано. Ну ось дуже важко. Якщо сам щось не викрутиш, не зробиш – в принципі, моменту і не буде за весь матч. Думаю, в цьому проблема. Мало флангових атак, мало хороших подач, але це моя думка. Звичайно, у мене є моменти, в яких я не забиваю. я з цим згоден. Треба просто, щоб в кожній лінії був баланс. Кожен знав свою роботу на полі і робив її добре. і все", - цитує спортсмена телеканал "Футбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Бесєдін дав перший коментар з приводу дискваліфікації через допінг, який був виявлений у нього після матчу п'ятого туру Ліги Європи проти "Мальме".

Вперше про провалений допінг-тесті Артема Бесєдіна стало відомо 20 грудня 2019 року. 25 лютого УЄФА виніс вердикт футболістові.

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