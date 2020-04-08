Головна Новини
8 квітня • оновлено в 22:09
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Бесєдін назвав "дуже великi труднощі" в "Динамо"

2.3т
Читати матеріал російською

Футболіст "Динамо" Артем Бесєдін зізнався, що йому як нападаючому дуже складно відзначитися забитими м'ячами.

Артем Бесєдін

Артем Бесєдін

ФК Динамо

"Мало моментів буває в матчі або їх взагалі немає. Нападнику в "Динамо" дуже важко знайти моменти. Не знаю, з чим це пов'язано. Ну ось дуже важко. Якщо сам щось не викрутиш, не зробиш – в принципі, моменту і не буде за весь матч. Думаю, в цьому проблема. Мало флангових атак, мало хороших подач, але це моя думка. Звичайно, у мене є моменти, в яких я не забиваю. я з цим згоден. Треба просто, щоб в кожній лінії був баланс. Кожен знав свою роботу на полі і робив її добре. і все", - цитує спортсмена телеканал "Футбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Бесєдін дав перший коментар з приводу дискваліфікації через допінг, який був виявлений у нього після матчу п'ятого туру Ліги Європи проти "Мальме".

Вперше про провалений допінг-тесті Артема Бесєдіна стало відомо 20 грудня 2019 року. 25 лютого УЄФА виніс вердикт футболістові.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Артем Бесєдін
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Astralis
VS
OG
Победа Astralis с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Syman
VS
SMASH
Победа Syman
1.50 Сделать ставку
Hard Legion
VS
Japaleno
Тотал больше 2,5 карт
2,08 Сделать ставку
FaZe
VS
NaVi
Победа NaVi
1.65 Сделать ставку
mousesports
VS
fnatic
Победа mousesports
1.65 Сделать ставку
AGO
VS
Endpoint
Победа Endpoint
2,08 Сделать ставку
Singularity
VS
SKADE
Победа SKADE
1.60 Сделать ставку
Nordavind
VS
Heretics
Победа Heretics
1.77 Сделать ставку
Espada
VS
Winstrike
Победа Winstrike
1.80 Сделать ставку
Украина получит транш от МВФ до конца 2020 года
1.01 Сделать ставку