"Бенфіка" втратила капітана на матчі з "Шахтарем" в ЛЄ

Провідний захисник і капітан лісабонської "Бенфіки" Жардел не допоможе своїй команді у протистоянні з донецьким "Шахтарем" в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Бразильський футболіст отримав важку травму у грі Кубка Португалії. У Жардела діагностували розрив колінних зв'язок, інформує офіційний сайтів "орлів". Про терміни відновлення 33-річного гравця не повідомляє, однак зазвичай він становить не менше трьох місяців.

Жардел ФК "Бенфіка"

Таким чином, Жардел точно не зіграє з чемпіонами України в матчах 20 лютого в Харкові і Лісабоні 27 лютого.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні бразилець провів у складі "Бенфіки" дев'ять матчів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко категорично висловився про перехід в донецький "Шахтар".

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