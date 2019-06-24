"Б'ємося за націю, а отримуємо..." Лідер збірної України U-20 зізнався у розчаруванні після перемоги на ЧС

Герой чемпіонату світу з футболу U-20 Юхим Конопля зізнався, що був розчарований відсутністю уваги до команди після перемоги на турнірі в Польщі.

Гравець "Шахтаря" розповів, що чекав більшого від зустрічі команди в Києві після фінального матчу з Південною Кореєю (3:1).

Юхим Конопля з чемпіонським кубком

"Я очікував просто трохи більшого. Якогось ажіотажу, напевно. Так, як в інших країнах до чемпіонів світу ставляться: паради, салюти, феєрверки. В аеропорту більша частина тих, хто зустрічав – родичі та журналісти. Не знаю, як це коментувати, вже все сталося. Думаю, людина з будь-якої країни сказала б, що вона страшно розчарована цим. Прикро, що так усе виходить: ми боремося, б'ємося за націю, а отримуємо вимпел і спасибі", – цитує Коноплю Football.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник збірної України U-20 і київського "Динамо" Денис Попов розповів, як після перемоги на чемпіонаті світу не зміг прийняти привітання від президента клубу Ігоря Суркіса.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся