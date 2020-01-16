"Баварія" готує супертрансфер футболіста "Шахтаря"

Мюнхенська "Баварія" проявляє предметний інтерес до правого захисника "Шахтаря" бразильця Додо.

Як повідомляє видання Goal, мюнхенці вже вступили в переговори по гравцеві і запропонували "гірникам" за Додо 25 млн євро. Втім, також повідомляється, що "Шахтар" хоче отримати за бразильця не менше 30 млн євро.

Додо ФК "Шахтар"

Нагадаємо, що донеччани купили Додо у бразильської "Корітіби" в січні 2018 роки за 2 млн євро. Спочатку бразилець в команді закріпитися не зміг і через півроку вирушив на сезон в оренду в португальську "Віторію" (Гімарайнш).

Повернувшись з Португалії, 21-річний футболіст зумів зарекомендувати себе перед Луїшем Каштру і в нинішньому сезоні виходив на поле в 17 матчах, в яких забив 2 голи і віддав 3 гольові передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні 2019 року з'явилися чутки, що "Баварія" запропонувала "Шахтарю" 50 мільйонів євро за трансфер бразильського півзахисника Тете, проте пізніше ця інформація не підтвердилася.

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