"Барселона" заплатить 5 млн євро, якщо "Баварія" виграє Лігу чемпіонів

"Ліверпуль" отримає бонусну виплату від "Барселони", якщо півзахисник Філіппе Коутінью, який виступає за "Баварію" на правах оренди з каталонського клубу, виграє Лігу чемпіонів, повідомляє СЕ.

У договір про перехід Коутінью з "Ліверпуля" в "Барселону", який відбувся взимку 2018 року, додано пункт про виплату мерсисайдцям бонусу в розмірі 4,5 млн фунтів, якщо бразилець переможе в Лізі чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Баварія" розгромила "Барселону" (8:2) в чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів. Коутіньо відзначився дублем у ворота команді, якій належать права на нього. Трансфер бразильця обійшовся "Барселоні" в 145 мільйонів євро взимку 2018 року.

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