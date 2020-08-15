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"Барселона" заплатить 5 млн євро, якщо "Баварія" виграє Лігу чемпіонів

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
2,6 т.
Коутінью

Коутінью отримає бонус.

"Ліверпуль" отримає бонусну виплату від "Барселони", якщо півзахисник Філіппе Коутінью, який виступає за "Баварію" на правах оренди з каталонського клубу, виграє Лігу чемпіонів, повідомляє СЕ.

У договір про перехід Коутінью з "Ліверпуля" в "Барселону", який відбувся взимку 2018 року, додано пункт про виплату мерсисайдцям бонусу в розмірі 4,5 млн фунтів, якщо бразилець переможе в Лізі чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Баварія" розгромила "Барселону" (8:2) в чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів. Коутіньо відзначився дублем у ворота команді, якій належать права на нього. Трансфер бразильця обійшовся "Барселоні" в 145 мільйонів євро взимку 2018 року.

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Ліга чемпіонівФК БарселонаФК БаваріяФК ЛіверпульКоутіньо
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