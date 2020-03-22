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22 березня • оновлено в 13:08
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"Барселона" вирішила продати Грізманна

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"Барселона" вирішила виставити на трансфер нападаючого Антуана Грізманна, який перейшов з "Атлетіко" влітку минулого року за 120 млн євро.

Антуан Грізманн і Ліонель Мессі

Антуан Грізманн і Ліонель Мессі

Як повідомляє Diario Sport, "Барселона" має намір підсилити склад до наступного сезону, але хоче витратити якомога менше через кризу, викликаного пандемією коронавiрусу.

Крім француза, каталонський клуб планує розлучитися з хавбеком Філіпа Коутіньйо, який зараз грає за "Баварію" на правах оренди.

У "Барсі" вважають, що виступи Грізманна не відповідають сумі, витраченої на його трансфер. Продаж форварда дозволить каталонському клубу частково повернути інвестовані в нього гроші, а також заощадити на зарплаті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мегатрансфер Антуана Грізманна викликав конфлікт всередині зоряного ансамблю каталонської команди. Раніше футболісти "Барселони" влаштували бунт в команді.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Антуан Грізманн
Тег
ФК Барселона
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Гоша Злой
Гоша Злой
Суркисы, алло! покупайте!)
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