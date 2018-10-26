Барселона — Реал: прогноз на Ель-Класіко

Каталонська "Барселона" вважається фаворитом чергового Ель Класіко з мадридським "Реалом", яке пройде у 10-му турі чемпіонату Іспанії. Поєдинок непримиренних суперників відбудеться на полі стадіону "Камп Ноу" в неділю, 28 жовтня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Барселона — Реал. Початок гри — о 17:15 за київським часом.

Поставити на перемогу команди з Барселони можна з коефіцієнтом 2,00. Нічия оцінюється котируванням 3,70. А показники на успіх "Реала" досягають рівня 3,60. При цьому аналітики не сумніваються в тому, що гра порадує вболівальників великою кількістю голів. Ставки на те, що в матчі буде забито не менше трьох м'ячів, приймаються з коефіцієнтом 1,53.

Марко Асенсіо Барселона The Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер "Барселони" Ліонель Мессі змушений пропустити майбутнє Ель Класіко через перелом руки.