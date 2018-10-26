Барселона — Реал: прогноз на Ель-Класіко

Каталонська "Барселона" вважається фаворитом чергового Ель Класіко з мадридським "Реалом", яке пройде у 10-му турі чемпіонату Іспанії. Поєдинок непримиренних суперників відбудеться на полі стадіону "Камп Ноу" в неділю, 28 жовтня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Барселона — Реал. Початок гри — о 17:15 за київським часом.
Поставити на перемогу команди з Барселони можна з коефіцієнтом 2,00. Нічия оцінюється котируванням 3,70. А показники на успіх "Реала" досягають рівня 3,60. При цьому аналітики не сумніваються в тому, що гра порадує вболівальників великою кількістю голів. Ставки на те, що в матчі буде забито не менше трьох м'ячів, приймаються з коефіцієнтом 1,53.
Марко Асенсіо Барселона
The Sun
Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер "Барселони" Ліонель Мессі змушений пропустити майбутнє Ель Класіко через перелом руки.
Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Іспанії" на сайті "OBOZREVATEL".