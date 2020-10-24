"Реал" обіграв "Барселону" в Ель-Класико, забивши 3 голи

Каталонська "Барселона" в центральному матчі 7-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в Ла Лізі програла вдома мадридському "Реалу".

Поєдинок на легендарному "Камп Ноу" при порожніх трибунах через пандемію COVID-19 завершився з рахунком 1:3.

У перші 10 хвилин клуби обмінялися забитими голами. На 5-й хвилині Вальверде отримав пас від Бензема, легко втік від захисників і потужним ударом прошив Нето – 0:1.

"Реал" продовжував насідати і Вінісіус, пробігши з флангу, майже поклав другий з району 11-метрової позначки. М'яч зійшов з ноги, а арбітр показав офсайд.

Уже в наступній атаці "Барса" зрівняла рахунок. Після прострілу Альбі, Фаті підставив ногу, відновивши в матчі рівновагу – 1:1.

До перерви м'яч практично не затримувався в центрі. Мессі і Бензема били в упор з вигідних позицій, але бездоганно зіграли голкіпери. Мадридці спробували пресингувати на чужій половині поля, але каталонці за рахунок впевненого перепасу вийшли з-під тиску.

На 59-й хвилині Лангле в штрафний потягну за футболку Рамоса. Арбітр після перегляду VAR вирішив, що це тягне на пенальті і попередження. Сам потерпілий холоднокровно реалізував покарання – 1:2.

Фінальну крапку поставив Модріч. Хорват холоднокровно розхитав воротаря обманними рухами, зробивши рахунок 1: 3.

"Барселона" – "Реал Мадрид" 1:3 (1:1, 0:2)

Голи: 0:1 – 5 Вальверде, 1:1 – 8 Фаті, 1:2 – 63, пенальті Рамос, 1:3 – 90 Модріч.

Барселона – Нето, Піке, Лангле, десть, Альба (Брейтуейт, 87), Бускетс (Дембеле, 82), де Йонг, Фаті (Грізманн, 81), Коутіньйо, Педрі (Трінкал, 81), Мессі.

Реал Мадрид – Куртуа, Рамос, Менді, Варан, Начо (Васкес, 43), Вальверде (Модріч, 69), Каземіро, Вінісіус Жуніор, Кроос, Асенсио (Родріго, 81), Бензема.

Попередження: Каземіро (19), Лангле (29), Начо (37), Альба (62), Мессі (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, попереднє Ель Класіко пройшло 1 березня і завершилося перемогою столичних футболістів (2:0).

Відзначимо, що в першому турі Ліги чемпіонів, мадридський "Реал" сенсаційно програв "Шахтарю" Після гри кілька гравців "королівського клубу" виступили проти головного тренера Зінедіна Зідана.