"Барселона" принизила "Реал", забивши п'ять м'ячів в Ель-Класико

"Барселона" в 10-му турі чемпіонаті Іспанії здобула переконливу перемогу над мадридським "Реалом". Поєдинок на "Камп Ноу" завершився з рахунком 5: 1.

Матч почався з гострих атак обох команд і вже на 11-й хвилині господарі відкрили рахунок. Жорді Альба отримав м'яч, прорвався по лівому флангу і прострілив у центр штрафного. Коутиньо прийняв передачу і пробив у вільний від Куртуа кут - 1: 0.

Пропущений гол шокував "Реал", чим одразу спробували скористатися каталонці. Одна з небезпечних атак призвела до того, що арбітр подивившись відеоповтор поставив пенальті.

Після перерви мадридці змогли отквівать один удар, але грамотні заміни від Ернесто Вальверде призвели до справжнього розгрому "вершкових".

Дублем у ворота Куртуа відзначився Суарес. Ще один м'яч на рахунку Відаля.

"Барселона" - "Реал Мадрид" 5: 1 (2: 0, 3: 1) Голи: 1: 0 - 11 Коутиньо, 2: 0 - 30, пенальті Суарес, 2: 1 - 50 Марсело, 3: 1 - 75 Суарес, 4: 1 - 83 Суарес, 5: 1 - 87 Відаль.

Барселона - тер Штеген, Піке, Альба, Серджіо Роберто, Лангле, Артур (Відаль, 84), Бускетс, Рафінья (Нелсон Семеду, 69), Ракітіч, Коутіньо (Дембеле, 74), Суарес.

Реал Мадрид - Куртуа, Варан (Васкес, 46), Марсело (Діас, 82), Начо, Рамос, Кроос, Каземіро, Іско, Модріч, Бейл (Асенсио, 77), Бензема. Попередження: Ракітіч (38), Начо (39), Бейл (53), Суарес (77).

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Барселона - Реал

Барселона - Реал