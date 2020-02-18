"Барселона" організувала цькування Мессі в соцмережах

Керівництво "Барселони" заплатило компанії I3 Ventures за підтримку президента команди Хосепа Бартомеу та критику його опонентів, в тому числі Ліонеля Мессі, в соціальних мережах.

Як повідомляє видання Cadena Ser, робота фірми, яка займається формуванням громадської думки в соціальних мережах, була спрямована на захист президента та ради директорів і дискредитацію їхніх опонентів. У різний час компанія атакувала нинішніх лідерів "Барселони" Ліонеля Мессі та Жерара Піке, а також колишніх членів клубу – Карлеса Пуйоля, Хаві Ернандеса, Пепа Гвардіолу та керівників команди Віктора Фонта та Жоана Лапорту.

Ліонель Мессі

I3 Ventures отримали близько 1 мільйона євро від каталонського клубу, керівництво якого заявляє, що вимагало від компанії публікацій у позитивному тоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер "Барселони" Ліонель Мессі зажадав відставки президента команди та закликав змінити нового наставника клубу Кіке Сетьєна на легендарного півзахисника Хаві.

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