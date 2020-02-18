Головна Новини
18 лютого • оновлено в 18:11
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Барселона" організувала цькування Мессі в соцмережах

1.4т
Читати матеріал російською

Керівництво "Барселони" заплатило компанії I3 Ventures за підтримку президента команди Хосепа Бартомеу та критику його опонентів, в тому числі Ліонеля Мессі, в соціальних мережах.

Як повідомляє видання Cadena Ser, робота фірми, яка займається формуванням громадської думки в соціальних мережах, була спрямована на захист президента та ради директорів і дискредитацію їхніх опонентів. У різний час компанія атакувала нинішніх лідерів "Барселони" Ліонеля Мессі та Жерара Піке, а також колишніх членів клубу – Карлеса Пуйоля, Хаві Ернандеса, Пепа Гвардіолу та керівників команди Віктора Фонта та Жоана Лапорту.

Ліонель Мессі

Ліонель Мессі

I3 Ventures отримали близько 1 мільйона євро від каталонського клубу, керівництво якого заявляє, що вимагало від компанії публікацій у позитивному тоні.

Новини
Гравці "Барселони" ополчилися проти нового тренера

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер "Барселони" Ліонель Мессі зажадав відставки президента команди та закликав змінити нового наставника клубу Кіке Сетьєна на легендарного півзахисника Хаві.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Особи
Жерар Піке Ліонель Мессі
Тег
ФК Барселона
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Педро Мартинес
VS
Пабло Андухар
Победа Пабло Андухара с форой в -3,5 гейма
1.95 Сделать ставку
Карлос Алькарас
VS
Федерико Кориа
Победа Карлоса Алькараса с форой в +2,0 гейма
1.89 Сделать ставку
Дельбонис
VS
Гарин
Победа чилийца
1.59 Сделать ставку
Халеп
VS
Жабер
Тотал больше 21,5 гейма
2.12 Сделать ставку
Герасимов
VS
Новак
Победа белоруса
1.73 Сделать ставку
Й.Бе
VS
Фуркад
Йоханнес финиширует выше Мартена
1.80 Сделать ставку
Имер
VS
Циципас
Тотал меньше 21,5 гейма
2.0 Сделать ставку
Пэр
VS
Бублик
Тотал меньше 22,5 гейма
2.05 Сделать ставку
Аталанта
VS
Валенсия
Победа Аталанты с форой (-1)
2.31 Сделать ставку
Тоттенхэм
VS
Лейпциг
Инд. тотал Тоттенхэма больше 1.5
2.02 Сделать ставку