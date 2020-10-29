"Барселона" обіграла "Ювентус" в матчі з трьома скасованими голами. Відео

"Барселона" здобула виїзну перемогу над "Ювентусом" з рахунком 2:0 в матчі другого туру Ліги чемпіонів.

Гості могли відкривати рахунок вже на другій хвилині, але спочатку голкіпер туринців Войцех Щенсний відбив удар Міралема П'янича з-за меж штрафного, а потім Антуан Грізманн з близької відстані влучив у штангу. "Барселона" продовжила атакувати і домоглася свого на 14-й хвилині після того, як Усман Дембеле змістився в центр і пробив здалеку, а м'яч, зрикошетивши від ноги захисника, влетів у дальній кут.

Буквально в наступній атаці "Ювентусу", здавалося, вдалося зрівняти рахунок, але гол Альваро Морати був скасований через положення "поза грою". Через чверть години італійська команда знову відправила м'яч у сітку, але іспанський форвард повторно забіг в офсайд. З цієї ж причини не був зарахований і третій гол Морати на початку другого тайму.

"Барселона" продовжувала контролювати хід гри та створювати небезпечні моменти біля воріт "Ювентуса", і це принесло плоди вже в доданий до другого тайму час. Ансу Фаті заробив пенальті, який впевнено реалізував Ліонель Мессі.

Після двох турів каталонський клуб набрав 6 очок і є лідером групи G, в якій також виступають "Ференцварош" і "Динамо". Туринська команда займає другу позицію з 3 пунктами, а у підопічних Сергія Реброва та Мірчі Луческу в активі по 1 балу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в іншому матчі квартету кияни втратили перемогу в матчі з угорцями, виграючи в два м'ячі після першого тайму.