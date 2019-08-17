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"Барселона" на останній хвилині пропустила фантастичний гол "ножицями" і програла в Ла Лізі

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Каталонська "Барселона" з поразки стартувала в чемпіонаті Іспанії. У 1-му турі підопічні Ернесто Вальверде поступилися "Атлетіко" з Більбао (0:1).

Долю зустрічі вирішив єдиний гол в кінцівці. Форвард господарів Аріц Адуріс вийшов на заміну на 88-й хвилині і вже на 89-й відзначився забитим м'ячем. Після блискучої подачі з лівого флангу 38-річний футболіст бічними ножицями "поховав" суперника.

Адуріс забив в 15-му сезоні Ла Ліги поспіль і повторив рекорд нападника "Барси" Ліонеля Мессі.

"Атлетик" – "Барселона" 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 89 Адуріс.

Атлетик – Унаї Симон, Капа, Нуньєс, Йера Альварес, Берчіче, Унаї Лопес (Беньят, 81), Дані Гарсія, Де Маркос (Сансет, 66), Рауль Гарсія, Муніаін, Вільямс (Адуріс, 88).

Барселона – тер Стеген, Семеду, Піке, Лангле, Альба, Серджіо Роберто (Карлес Перес, 76), де Йонг, Ален (Ракітіч, 46), Дембеле, Суарес (Рафінья, 37), Грізманн.

Попередження: Піке (60), Нуньєс (65).

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Тема
Чемпіонат Іспанії
Місце
Іспанія Більбао
Теги
ФК Атлетик Більбао ФК Барселона
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