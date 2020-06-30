'Барселона' і 'Ювентус' влаштували обмін гравцями на 147 млн євро: підсумки спорту 29 червня

Російська фігуриста Боніта Попова розповіла про те, як страждала від знущань партнерів під час кар'єри, а "Барселона" та "Ювентус" влаштували гучний обмін гравцями.

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Крім того, гравець збірної України Віктор Коваленко може перейти в італійський гранд. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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