"Барселона" і "Ювентус" влаштували обмін гравцями на 147 млн євро: підсумки спорту 29 червня
Російська фігуриста Боніта Попова розповіла про те, як страждала від знущань партнерів під час кар'єри, а "Барселона" та "Ювентус" влаштували гучний обмін гравцями.
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