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9 січня • оновлено в 10:16
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Барселона – Атлетіко: де дивитися онлайн півфінал Суперкубка Іспанії

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"Барселона" і мадридський "Атлетіко" поборються за путівку в фінал Суперкубка Іспанії з футболу, який в цьому сезоні проходить в новому форматі.

Замість звичних двох команд-учасниць на цей раз проводиться міні-турнір за участю чотирьох клубів. Турнір включає два півфінальні матчі і фінал. Всі поєдинки проводяться в Джидді (Саудівська Аравія). Відзначимо, що в першому півфіналі "Реал" впевнено обіграв "Валенсію" з рахунком 3:1.

"Барселона" і "Атлетіко" зіграють в півфіналі Суперкубка Іспанії

"Барселона" і "Атлетіко" зіграють в півфіналі Суперкубка Іспанії

Початок матчу Барселона – Атлетіко в Джидді – о 21:00 за київським і о 22:00 за московським часом.

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Пряму трансляцію поєдинку в Україні покаже стрімінговий сервіс MEGOGO. Також зустріч можна буде подивитися на російському телеканалі "Матч ТВ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Атлетіко" і "Барселона" зустрічалися один з одним недавно – 1 грудня в рамках чемпіонату Іспанії: в Мадриді перемогу каталонцям забезпечив гол Мессі на останніх хвилинах гри.

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Автор
Денис Карпов
Особа
Ліонель Мессі
Місце
Саудівська Аравія Джидда
Теги
Атлетіко Мадрид ФК Барселона
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