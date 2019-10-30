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30 жовтня • оновлено в 11:51
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"Барани, б**ть!" Тренер жорстко обматюкав футболістів під час матчу УПЛ - відео

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Головний тренер ФК "Львів" Володимир Мазяр не підбирав слів під час матчу своєї команди в 12-му турі української Прем'єр-ліги, в якому львів'яни поступилися "Десні" з великим рахунком 1:4.

Володимир Мазяр

Володимир Мазяр

Футбол 1

Особливо бурхливу реакцію наставника викликав пенальті, який його підопічні "привезли" вже на першій хвилині матчу.

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"Що ти робиш? Як ти вийшов на поле, перші хвилини, б**ть. Що ви робите?! Тренували йо***й цілий тиждень. Барани, б**ть", – слова розлюченого Мазяра були добре чутні на весь стадіон.

ФК "Львів" не може здобути перемогу в семи матчах УПЛ поспіль і займає останню сходинку чемпіонату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фанати львівських "Карпат" вирішили провести виховну роботу з футболістами - "завалитися в роздягальню і дати п**ди гравцям".

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Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Володимир Мазяр
Місце
Україна Львів
Тег
ФК Львів
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