"Барани, б**ть!" Тренер жорстко обматюкав футболістів під час матчу УПЛ - відео

Головний тренер ФК "Львів" Володимир Мазяр не підбирав слів під час матчу своєї команди в 12-му турі української Прем'єр-ліги, в якому львів'яни поступилися "Десні" з великим рахунком 1:4.
Володимир Мазяр
Футбол 1
Особливо бурхливу реакцію наставника викликав пенальті, який його підопічні "привезли" вже на першій хвилині матчу.
"Що ти робиш? Як ти вийшов на поле, перші хвилини, б**ть. Що ви робите?! Тренували йо***й цілий тиждень. Барани, б**ть", – слова розлюченого Мазяра були добре чутні на весь стадіон.
ФК "Львів" не може здобути перемогу в семи матчах УПЛ поспіль і займає останню сходинку чемпіонату.
Як повідомляв OBOZREVATEL, фанати львівських "Карпат" вирішили провести виховну роботу з футболістами - "завалитися в роздягальню і дати п**ди гравцям".
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