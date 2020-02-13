"Банани для Кікі": темношкірий захисник "Динамо" розповів про жарти Мілевського

Темношкірий захисник брестського "Динамо" Габі Кікі заявив, що Артем Мілевський є його найкращим другом, і розповів, як нападник жартує над ним.

"Артем – мій найкращий друг. Ми багато жартуємо один над одним. Одного разу Міля побачив гору бананів. Він взяв величезне гроно та сказав, що нікому їсти його не можна. Банани для Кікі. А на наступний день бананів не залишилося. Він підійшов до мене та зі сміхом запитав: "Ну що, Кікі, немає бананів?" А я з рюкзака дістаю банан і кажу: "Є! Тримай!" – цитує агентство Tribuna слова Кікі.

Габі Кікі і Артем Мілевський Футбол 24

Камерунський футболіст також заявив, що поважає Мілевського, як великого брата, і вважає його "великим гравцем".

"Мілевський великий гравець, який досяг у футболі того, чого я ще не зміг. І я поважаю його як великого брата. Артем мною опікується. Всі хочуть бути поруч із такою людиною", – додав Кікі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фанати брестського "Динамо" назвали Артема Мілевського найкращим гравцем команди у 2019 році.

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