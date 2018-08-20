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Аякс - Динамо: прогноз букмекерів на плей-офф Ліги чемпіонів

1.7тЧитати новину російською

Київське "Динамо" вважається аутсайдером першого матчу плей-офф відбіркового раунду Ліги чемпіонів з амстердамським "Аяксом". Підопічні Олександра Хацкевича поміряються силами з представником Нідерландів на стадіоні "Йохан Кройф Арена" в середу, 22 серпня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Аякс - Динамо. Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

Поставити на перемогу українського клубу в Амстердамі можна з коефіцієнтом 4,80. Нічия оцінюється котируванням 3,80. А показники на успіх господарів поля досягають рівня 1,70. При цьому вихід "Динамо" до групового турніру Ліги чемпіонів оцінюється котируванням 2,25. На аналогічну позицію щодо амстердамців можна поставити з коефіціентом 1,57.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" переграло лідера Прем'єр-ліги в 5-му турі чемпіонату України.

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Теми
Ліга чемпіонівДинамо – Аякс
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
ФК Динамо КиївФК Аякс
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Базака Татьяна
Базака Татьяна
Добрый дегь, у кoго гипертония - срoчнo чиcтитe соcуды! Этo навсeгдa сбивaeт давлeние до 120/80 за 1 кyрс http://bestua.maminforum.com
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