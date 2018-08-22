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Аякс - Динамо: відео голів

4.5тЧитати новину російською

Київське "Динамо" в першому матчі раунду плей-офф відбору Ліги чемпіонів програло "Аяксу" (1: 3). Зустріч відбулася в Амстердамі на "Йохан Кройф Арені".

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Аякс - Динамо.

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Де дивитися Аякс - Динамо: розклад трансляцій плей-офф Ліги чемпіонів

Аякс Голландія - Динамо Україна 3:1

Аякс - Онана, Блінд, де Лігт, Тальяфіко, Мазрауі, Шене, де Йонг, ван де Бек, Зіеш, Тадич, Хунтелар.

Динамо - Бойко, Бурда, Піваріч, Кендзьора, Кадар, Буяльський, Сидорчук, Циганков, Гармаш, Вербич, Бесєдін.

Попередження: Хунтелар (21), Кендзьора (24), Гармаш (40).

Голи: 1:0 - 2 ван де Бек,

1:1 - 15 Кендзьора,

2:1 - 35 Зіеш,

3:1 - 43 Тадич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст "Аякса" Абдельхакім Нурі прийшов до тями після того, як пробув у комі 13 місяців.

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ліга чемпіонівДинамо – Аякс
Місце
НідерландиАмстердам
Об'єкти
ФК Динамо КиївФК Аякс
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