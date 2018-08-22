Аякс - Динамо: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги чемпіонів

Віце-чемпіон України київське "Динамо" в першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів зустрінеться на виїзді з амстердамським "Аяксом". Команди зійдуться на полі стадіону "Йохан Кройф Арена" в середу, 22 серпня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Аякс - Динамо. Початок гри - о 22:00 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ АЯКС - ДИНАМО

Побачити перший раунд битви українців і голландців за путівку до групового турніру змагань можна буде на каналі "Футбол 2". Тут показ зустрічі буде супроводжуватися традиційною аналітичною студією.

Крім того, трансляцію зі столиці Нідерландів у своїй ефірній сітці запланували російський мовник "Матч ТВ" і білоруський "Білорусь 5".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ АЯКС - ДИНАМО

Явним фаворитом поєдинку в Амстердамі вважаються господарі поля. Ставки на перемогу "Аякса" приймаються з коефіцієнтом 1,61.

Нічия оцінюється котируванням 3,80. А показники на успіх підопічних Олександра Хацкевича досягають рівня 5,50.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Судити матч довірили французькій бригаді арбітрів на чолі з Клеманом Тюрпеном. Допомагати йому будуть лайнсмени Ніколя Дано і Сіріль Грінгуар. Додатковими помічниками виступлять Рудді Буке і Ніколя Ренвілл, роль четвертого рефері дісталася Гійому Дебару.

Тюрпен вже двічі судив матчі київського "Динамо" в єврокубках. У сезоні 2013/2014 француз зафіксував перемогу "біло-синіх" у виїзному матчі Ліги Європи над швейцарським "Туном" (2:0), а через три роки в Лізі чемпіонів - поразку в Лісабоні від "Бенфіки" (0:1).

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Олександр Хацкевич, головний тренер "Динамо":

- У кожної команди своя філософія. У "Аякса" - атакуюча, добре навчена команда у всіх компонентах. У нас більше силовий футбол зі швидким переходом до атаки. Я не хочу зараз говорити про наші тактичні побудови. Зустрінуться дві футбольні філософії. Ми граємо на своїх сильних якостях. А який футбол переможе, ми дізнаємося тільки за тиждень.

Ерік тен Хаг, головний тренер "Аякса":

- "Динамо" використовує стиль Лобановського. Це в ДНК всього клубу, думаю. Це дуже хороший суперник. Вони снайпери, їм буде потрібно всього один або два моменти. Крім цього, вони надзвичайно дисципліновані і можуть зіграти на нуль. Але у наших шанувальників є амбіції побачити, як ми змагаємося з топ-клубами як "Реал", "Барселона", "Баварія".

ОРІЄНТОВНІ КЛАДИ

"Аякс": Онана - Мазрауі, Де Лігт, Блінд, Тальяфіко - Шоне, Зієш, Де Йонг - Лабьяд, Тадич, Хунтелар

"Динамо": Бойко - Кендзьора, Бурда, Кадар, Піварич - Сидорчук, Гармаш, Буяльський - Циганков, Вербич - Бєсєдін

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ

Команди вже зустрічалися одна з одною на аналогічній стадії Ліги чемпіонів. У сезоні 2010/2011 сильнішими виявилися голландці, які домоглися нічиєї в Києві - 1:1, і виграли домашню зустріч - 2:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст "Аякса" Абдельхакім Нурі прийшов в себе після того, як пробув у комі 13 місяців.