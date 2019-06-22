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Автогол - кращий бомбардир жіночого чемпіонату світу з футболу

1.4тЧитати матеріал російською

На жіночому чемпіонаті світу, який проходить у Франції, завершився груповий етап, в якому було забито вісім автоголів. Жодна футболістка не змогла забити більше.

Алекс Морган

Алекс Морган

Sports Illustrated

Кращий індивідуальний результат продемонструвала гравець збірної США Алекс Морган. Вона ділить другу сходинку з австралійкою Самантою Керр (по 5 голів).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, божевільний гол австралійської футболістки викликав фурор в мережі. Користувачі прозвали нападаючу "Мессі в спідниці".

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