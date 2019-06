Автогол - кращий бомбардир жіночого чемпіонату світу з футболу

На жіночому чемпіонаті світу, який проходить у Франції, завершився груповий етап, в якому було забито вісім автоголів. Жодна футболістка не змогла забити більше.

Кращий індивідуальний результат продемонструвала гравець збірної США Алекс Морган. Вона ділить другу сходинку з австралійкою Самантою Керр (по 5 голів).

🔝 - Top scorers after group phase of 2019 @FIFAWWC :



8 - OWN GOAL 🌍

5 - Alex Morgan 🇺🇸

5 - Samantha Kerr 🇦🇺

4 - Cristiane 🇧🇷 #FIFAWWC