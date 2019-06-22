Автогол - кращий бомбардир жіночого чемпіонату світу з футболу

На жіночому чемпіонаті світу, який проходить у Франції, завершився груповий етап, в якому було забито вісім автоголів. Жодна футболістка не змогла забити більше.
Алекс Морган
Sports Illustrated
Кращий індивідуальний результат продемонструвала гравець збірної США Алекс Морган. Вона ділить другу сходинку з австралійкою Самантою Керр (по 5 голів).
🔝 - Top scorers after group phase of 2019 @FIFAWWC :- Gracenote Live (@GracenoteLive) 20 червня 2019 р
8 - OWN GOAL 🌍
5 - Alex Morgan 🇺🇸
5 - Samantha Kerr 🇦🇺
4 - Cristiane 🇧🇷 #FIFAWWC
Як повідомляв OBOZREVATEL, божевільний гол австралійської футболістки викликав фурор в мережі. Користувачі прозвали нападаючу "Мессі в спідниці".
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