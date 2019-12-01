Озброєні грабіжники атакували автобус з командою нігерійської Прем'єр-ліги "Іфеані Уба".

Іфеані Уба

Команда їхала на матч з клубом "Джігава Голден Старс". Грабіжники відкрили вогонь по автобусу, в результаті чого загинув водій. Деякі члени тренерського штабу, а також ряд футболістів отримали важкі поранення. Відзначається, що вони вже доставлені в лікарню, їм надається допомога.

У заяві клубу керівництво висловлює надію, що того, що сталося, вдасться уникнути в майбутньому. Керівництво "Іфеані Уба" звернулося до футбольній владі Нігерії, а також уряду країни з проханням зробити дороги безпечнішими. На тлі фінансових труднощів у багатьох клубів немає можливості подорожувати іншим способом.

Матч проти "Голден Старс" запланований на 2 грудня. "Іфеані Уба" займає десяте місце в чемпіонаті країни.

Новини Чемпіонку з пауерліфтингу розчавив насмерть автобус

Як повідомляв OBOZREVATEL, автобус одного з грандів турецького футболу - стамбульського "Фенербахче" - піддався озброєному нападу після гостьового матчу чемпіонату країни з "Різеспор".

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