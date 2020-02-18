"Атлетіко" - "Ліверпуль": відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

Іспанський "Атлетіко" здобув перемогу над англійським "Ліверпулем" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч в Мадриді завершилася з рахунком 1:0.

Уже в першому таймі господарі шокували діючих переможців турніру, забивши швидкий гол на 4-й хвилині зустрічі.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на відеоогляд поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 січня "Атлетіко" на стадіоні імені Короля Абдулли в Спортивному містечку Джидда (Саудівська Аравія) програв землякам з "Реала" в 36-му розіграші Суперкубка Іспанії.

Фінальний поєдинок турніру вперше в історії пройшов за новим форматом "фіналу чотирьох" і вперше в історії переможець був визначений в серії пенальті - 4:1. Основне часом не буяло гострими моментами і завершився внічию 0:0.

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