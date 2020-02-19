"Аталанта" - "Валенсія": відеобозор матчу Ліги чемпіонів

Італійська "Аталанта" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів розгромно обіграла вдома іспанську "Валенсію".

Зустріч в Мілані, де проводить свої єврокубкові поєдинки команда з Бергамо, завершилася з рахунком 4:1.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися відеооглядом поєдинку.

"Аталанта" Італія – "Валенсія" Іспанія 4:1 (2:0, 2:1)

Голи: 1:0 – 16 Хатебур, 2:0 – 42 Ілічич, 3:0 – 57 Фройлер, 4:0 – 62 Хатебур, 4:1 – 66 Черишев.

Аталанта – Голліні, Хатебур, Госенс, Толо, Кальдара (Сапата, 75), Гомес (Малиновський, 81), Фройлер, Пашаліч (Тамез, 90), де Рон, Ілічіч, Паломіно.

Валенсія – Доменек, Гайя, Діакабі, Мангаля, Васс, Солер, Кондогбиа, Ферран Торрес, Парехо, Гедеш (Черишев, 64), Максі Гомес (Гамейро, 73).

Попередження: Хатебур (79).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в перших матчах 1/8 фіналу "Атлетіко" обіграв "Ліверпуль" (1: 0), а "Боруссія" була сильніше ПСЖ (2:1).

Нагадаємо, що в четвер, 20 лютого, свій шлях у єврокубках починає і український "Шахтар". Донецький клуб у першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи в Харкові прийме португальську "Бенфіку". Вже стало відомо, які телеканали покажуть цю зустріч.

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