Головна Новини
20 лютого • оновлено в 00:37
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Аталанта" - "Валенсія": відеобозор матчу Ліги чемпіонів

274
Читати матеріал російською

Італійська "Аталанта" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів розгромно обіграла вдома іспанську "Валенсію".

Зустріч в Мілані, де проводить свої єврокубкові поєдинки команда з Бергамо, завершилася з рахунком 4:1.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися відеооглядом поєдинку.

"Аталанта" Італія – "Валенсія" Іспанія 4:1 (2:0, 2:1)

Голи: 1:0 – 16 Хатебур, 2:0 – 42 Ілічич, 3:0 – 57 Фройлер, 4:0 – 62 Хатебур, 4:1 – 66 Черишев.

Аталанта – Голліні, Хатебур, Госенс, Толо, Кальдара (Сапата, 75), Гомес (Малиновський, 81), Фройлер, Пашаліч (Тамез, 90), де Рон, Ілічіч, Паломіно.

Валенсія – Доменек, Гайя, Діакабі, Мангаля, Васс, Солер, Кондогбиа, Ферран Торрес, Парехо, Гедеш (Черишев, 64), Максі Гомес (Гамейро, 73).

Попередження: Хатебур (79).

Новини
"Шахтар" залишився без трьох гравців перед матчем ЛЄ проти "Бенфіки"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в перших матчах 1/8 фіналу "Атлетіко" обіграв "Ліверпуль" (1: 0), а "Боруссія" була сильніше ПСЖ (2:1).

Нагадаємо, що в четвер, 20 лютого, свій шлях у єврокубках починає і український "Шахтар". Донецький клуб у першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи в Харкові прийме португальську "Бенфіку". Вже стало відомо, які телеканали покажуть цю зустріч.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Італія Мілан
Теги
ФК Валенсія ФК Аталанта
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Борна Чорич
VS
Тьяго Уайлд
Победа Борна Чорича с форой в -3,0 гейма
1.76 Сделать ставку
Доминик Тим
VS
Хауме Муньяр
Победа Доминика Тима с форой в -4,5 гейма
1.72 Сделать ставку
Украина
VS
Россия
Украина финиширует выше
1.6 Сделать ставку
Лоренцо Сонего
VS
Душан Лайович
Победа Душана Лайовича с форой в -2,5 гейма
1.86 Сделать ставку
Жоао Домингеш
VS
Джанлука Магер
Тотал больше 22,5 геймов
2.04 Сделать ставку
Марин Чилич
VS
Денис Шаповалов
Победа Марина Чилича с форой в +1,5 гейма
1.89 Сделать ставку
Жиль Симон
VS
Альяж Бедене
Победа Альяжа Бедене с форой в -1,5 гейма
1.90 Сделать ставку
Даниил Медведев
VS
Янник Синнер
Победа Даниила Медведева со счетом 2:0
1.85 Сделать ставку
Шахтер
VS
Бенфика
Победа хозяев
2.41 Сделать ставку
Брюгге
VS
Манчестер Юнайтед
Гости не проиграют
1.44 Сделать ставку