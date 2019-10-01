Аталанта - Шахтар: відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

Донецький " Шахтар " зміг відвезти неймовірну перемогу з Італії проти грізної "Аталанти". Зустріч 2-го туру Ліги чемпіонів ознаменувалася фантастичною розв'язкою.

Програючи після першого тайму, "гірники" змогли зрівняти рахунок, а на останніх секундах шокувати трибуни "Сан Сіро".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам відеоогляд цієї зустрічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч в Мілані на стадіоні "Сан Сіро" між "Аталантою" і "Шахтарем" завершилася з рахунком 2: 1 на користь команди з України. Крім Соломона гол за "оранжево-чорних" забив Мораес, а Андрій Пятов відбив пенальті.

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