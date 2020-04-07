Футболіст збірної України Артем Кравець відмовився відповідати на питання по військовому конфлікту на сході України.

Артем Кравець

"Говорити про політику – ходити по тонкому льоду. Ти в будь-якому випадку скажеш те, що комусь не сподобається. А це така тонка ситуація у відносинах двох народів, які були братніми. Складно виражатися... Краще не виражатися, щоб не образити кого-то. Адже скільки людей, стільки думок. Не готовий дати інтерв'ю про відносини між Україною та Росією, бо не розбираюся, не лізу туди. Розумію, що в цій ситуації нічого не можу зробити, не можу вплинути", - цитує Кравця tribuna.com.

У той же час нападник турецького "Кайсеріспора" вважає, що рівень нашої першості впав саме через агресію РФ.

"Російський чемпіонат сильніший за український, адже у них немає проблем з війною в країні. До війни це було прямо пропорційно", - заявив 30-річний Кравець.

Раніше Кравець порівняв підтримку уболівальників в Туреччині і Україні, заявивши, що в нашій країні не люблять футболістів.

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