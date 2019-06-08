ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Стадіон у Львові неймовірно виконав гімн України перед матчем з Сербією

1.3тЧитати матеріал російською

Перед матчем кваліфікації чемпіонату Європи з футболу-2020 між Україною та Сербією вболівальники, які зібралися на "Арені Львів", приголомшливо заспівали наш гімн.

Забиті трибуни разом з солісткою буквально стали єдиним виконавцем. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим насолодитися цією фантастичною футбольною атмосферою.

Новини
Кидався пляшками: Коноплянка розповів, що влаштував Шевченко перед матчем із Сербією

Нагадаємо, що в третьому турі відбору на Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка з рахунком 5:0 обіграли основних конкурентів за вихід в плей-офф команду Сербії. По дублю на рахунку Віктора Циганкова і Євгена Коноплянки.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Євро-2020
Місце
УкраїнаЛьвів
Теги
збірна України з футболузбірна Сербії з футболуАрена Львів
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пигин Макс
Пигин Макс
Теперь понятно почему сербы проиграли. Нормальные люди разве могут выдержать такую шеневмерлу???
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel