Стадіон у Львові неймовірно виконав гімн України перед матчем з Сербією

Перед матчем кваліфікації чемпіонату Європи з футболу-2020 між Україною та Сербією вболівальники, які зібралися на "Арені Львів", приголомшливо заспівали наш гімн.

Забиті трибуни разом з солісткою буквально стали єдиним виконавцем. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим насолодитися цією фантастичною футбольною атмосферою.

Нагадаємо, що в третьому турі відбору на Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка з рахунком 5:0 обіграли основних конкурентів за вихід в плей-офф команду Сербії. По дублю на рахунку Віктора Циганкова і Євгена Коноплянки.

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