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20 вересня • оновлено в 11:28
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Антирекорд: російський клуб з ганьби стартував у Лізі Європи

1.5т Читати матеріал російською

Російський "Краснодар" зганьбився в рамках 1-го туру групового етапу Ліги Європи. "Бики" (прізвисько команди) були буквально розтоптані в Швейцарії, поступившись "Базелю" з розгромним рахунком 0:5.

"Базель" - "Краснодар"

"Базель" - "Краснодар"

РІА Новини

Ворота російського клубу протрималися "сухими" не більш дев'яти хвилин. Вже на старті зустрічі рахунок відкрив Кевін Буа. В кінці першого тайму Буа оформив дубль з передачі Валентина Штокера.

На початку другої половини відзначився хавбек господарів Лука Зуффо. Через дві хвилини півзахисник "Краснодара" Тонні де Вильєна відправив м'яч у свої ворота - автогол. В кінці матчу довершив розгром росіян форвард "Базеля" Ноа Окафор.

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Ця поразка стала найбільшою в історії "Краснодара" в єврокубках.

Відзначимо, що в цей же день московський ЦСКА був принижений в Болгарії, пропустивши п'ять м'ячів від "Лудогорця". Таким чином, дві російські команди протягом декількох годин пропустили в єврокубках 10 голів.

"Базель" Швейцарія - "Краснодар" Росія 5:0 (2:0, 3:0)

Голи: 1:0 – 9 Бюа, 2:0 – 40 Бюа, 3:0 – 52 Дзуффі, 4:0 – 54, автогол Вільєна, 5:0 – 79 Окафор.

Базель – Омлін, Альдерете, Петретто, Відмер, Джемерт, Дзуффі (Кампо, 79), Джака, Фрай, Штокер (Окафор, 58), Бюа, Артур (Ріверос, 66).

Краснодар – Сафонов, Мартинович, Петров, Рамірес, Спайіч, Камболов (Уткін, 46), Вільєна, Вандерсон, Ольссон (Намлі, 60), Сулейманов, Ігнатьєв (Берг, 67).

Попередження: Штокер (51), Мартинович (63).

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське " Динамо" здобуло важку перемогу в 1-му турі Ліги Європи над шведським "Мальме" - 1:0.

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Тема
Ліга Європи
Місце
Швейцарія Базель
Теги
ФК Базель ФК Краснодар
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филипп филипыч
филипп филипыч
еще и конявые налажали. капец вечерок был. лан. это только начало игр. топим за всех наших и дальше)
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Скот расейский! Вы - yблюдки! Позорное, тупое стадо негодяев. Вы и ваши футбольные клубы!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ниже две свиньи с расеи хрюкают! Животные не понимают, что же такое тут написано!
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