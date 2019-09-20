Антирекорд: російський клуб з ганьби стартував у Лізі Європи

Російський "Краснодар" зганьбився в рамках 1-го туру групового етапу Ліги Європи. "Бики" (прізвисько команди) були буквально розтоптані в Швейцарії, поступившись "Базелю" з розгромним рахунком 0:5.

"Базель" - "Краснодар" РІА Новини

Ворота російського клубу протрималися "сухими" не більш дев'яти хвилин. Вже на старті зустрічі рахунок відкрив Кевін Буа. В кінці першого тайму Буа оформив дубль з передачі Валентина Штокера.

На початку другої половини відзначився хавбек господарів Лука Зуффо. Через дві хвилини півзахисник "Краснодара" Тонні де Вильєна відправив м'яч у свої ворота - автогол. В кінці матчу довершив розгром росіян форвард "Базеля" Ноа Окафор.

Ця поразка стала найбільшою в історії "Краснодара" в єврокубках.

Відзначимо, що в цей же день московський ЦСКА був принижений в Болгарії, пропустивши п'ять м'ячів від "Лудогорця". Таким чином, дві російські команди протягом декількох годин пропустили в єврокубках 10 голів.

"Базель" Швейцарія - "Краснодар" Росія 5:0 (2:0, 3:0)

Голи: 1:0 – 9 Бюа, 2:0 – 40 Бюа, 3:0 – 52 Дзуффі, 4:0 – 54, автогол Вільєна, 5:0 – 79 Окафор.

Базель – Омлін, Альдерете, Петретто, Відмер, Джемерт, Дзуффі (Кампо, 79), Джака, Фрай, Штокер (Окафор, 58), Бюа, Артур (Ріверос, 66).

Краснодар – Сафонов, Мартинович, Петров, Рамірес, Спайіч, Камболов (Уткін, 46), Вільєна, Вандерсон, Ольссон (Намлі, 60), Сулейманов, Ігнатьєв (Берг, 67).

Попередження: Штокер (51), Мартинович (63).

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське " Динамо" здобуло важку перемогу в 1-му турі Ліги Європи над шведським "Мальме" - 1:0.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!