Лунін продовжить кар'єру в команді Роналдо – ЗМІ

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін наступний сезон може провести в оренді в іспанському "Вальядоліді", основним акціонером якого є легендарний Роналдо.

За повідомленням газети AS, керівництво королівського клубу зацікавлене віддати голкіпера в оренду тільки в той клуб, де він буде мати постійну ігрову практику. Раніше в іспанських ЗМІ з'явилася інформація, що на українського воротаря претендує "Бетіс".

Андрій Лунін AS

Нагадаємо, що минулий сезон Андрій Лунін провів в оренді в "Леганесі", за який в чемпіонаті зіграв всього 5 матчей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український воротар "Реала" Андрій Лунін в новому сезоні знову буде виступати на правах оренди в іншому клубі.

За повідомленнями іспанських ЗМІ, таке рішення королівський клуб прийняв після того, як стало відомо, що голкіпер мадридців Кейлор Навас залишається в команді на наступний сезон.

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