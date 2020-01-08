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8 січня • оновлено в 18:19
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Американський футболіст зайшов на сайт знайомств і сполохав фанатів

1.3т
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Курйозна історія трапилася з одним з зимових трансферів в чемпіонаті Ірландії. Вболівальники місцевого клубу "Дандолк" оригінальним способом дізналися про нового гравця своєї команди.

22-річний нападник американського клубу "Флеймс" (Чикаго) Хесус Перес оновив свій профіль на сайті знайомств Tinder, вказавши, що відтепер виступає за ірландський "Дандолк". Все це відбулося до офіційного оголошення про перехід.

Також на випередження зіграла і мама футболіста, яка написала зворушливий пост в Facebook.

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"Це сумний і одночасно радісний момент. Ми зібралися вранці, щоб побажати удачі Хесусу, який вирушає в Ірландію, щоб стати гравцем клубу "Дандолк". Насолоджуйся поїздкою, мій хлопчику!" – написала жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один із старожилів "Динамо" Денис Гармаш перейшов в новий клуб – стали відомі деталі.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Трансфери
Місце
Ірландія
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