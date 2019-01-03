Аматорський клуб продинамив Алієва

Головний тренер аматорського клубу "ЛНЗ-Лебедин" Василь Гречаний прокоментував чутки щодо переходу до команди екс-гравця київського "Динамо" Олександра Алієва. Український фахівець спростував інформацію про запрошення скандального футболіста.

"Алієв може опинитися в клубі хіба що в парі з Мілевським. А якщо серйозно, то навіть у думках такого не було", - цитує Гречаного Footboom.

Олександр Алієв instagram.com/aliev_sasha88

Нагадаємо, що Алієв виступав за київське "Динамо" з 2005 по 2010 рік. Потім слідом за екс-тренером столичного клубу Юрієм Сьоміним український футболіст перейшов у московський "Локомотив", а в 2011 знову підписав трирічну угоду з киянами. Однак повернення Алієва в клуб було далеко не найкращим варіантом: йому так і не вдалося пробитися до основного складу, а після закінчення контракту футболіст перейшов до "Анжі".

Наразі Алієв грає за футзальну команду "Карбон", яка виступає у Вищій лізі Черкас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня дружина знаменитого екс-футболіста "Динамо" і збірної України Олександра Алієва наїхала на спортсмена в Instagram. Олександр поділився у соціальній мережі знімком із новорічного свята своїх дітей, з якими не живе, через що і виник скандал.