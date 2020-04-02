Алієв заявив, що готовий очолити "Динамо"

Колишній гравець "Динамо" Олександр Алієв відповів згодою на питання про можливу роботу головним тренером київського клубу.

"Коли візьму "Динамо" в свої руки? В першу чергу потрібно здати на ліцензію, а там вже подивимося, що і як. Я б із задоволенням. Головним тренером. З Суркісом або без? Подивимося, як він захоче. Все починається з маленького", - заявив Олександр в ефірі Youtube-каналу "Кент".

На уточнююче запитання журналіста, чи бачить Алієв себе саме головним тренером "Динамо", киянин чітко відповів: "Чому я повинен бути завжди на других ролях? Завжди тільки на першій"

Як повідомляв про, 19 березня Алієв записав Instagram-сторіз, де заявив, що вважає новини про велику кількість смертей через коронавiрус "фейком".

Нагадаємо, що Саша перервав футбольну паузу, яка тягнулася з 2018 року, і відновив кар'єру.

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