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Алієв розповів, як "травив" одноклубників в "Динамо"

4.2тЧитати новину російською

Головний тренер футбольного клубу "Хмельницький" Олександр Алієв згадав, як за часів виступу за "Динамо" "травив" (стьобався) партнерів по команді.

"Поставили один загальний стіл великий, ми за ним снідали, обідали, вечеряли. C нами були темношкірі хлопці. Це і Юссуф, і Діакате, і Бангура. Я їх, в основному, "травив". Коли у нас на обід банани давали, я їх міг все зібрати і Юссуфу поставити, але він завжди розумів, що це робив я і ми могли "потравити", щоб пацани посміялися.

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За словами Алієва головний тренер команди Юрій Сьомін часто викликав його до себе на "розборки".

"Іноді Палич міг десь щось побачити, мене викликати: я йому все пояснюю, що це щоб розрядити обстановку і Юсссуф не ображається. Сьомін каже: "Добре, добре, тільки не перестарайся".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Алієв дав відсіч недоброзичливцям, захищаючи свій колишній клуб.

Особа
Олександр Алієв
Об'єкт
ФК Динамо Київ
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