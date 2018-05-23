Алієв розповів, як "травив" одноклубників в "Динамо"

Головний тренер футбольного клубу "Хмельницький" Олександр Алієв згадав, як за часів виступу за "Динамо" "травив" (стьобався) партнерів по команді.

"Поставили один загальний стіл великий, ми за ним снідали, обідали, вечеряли. C нами були темношкірі хлопці. Це і Юссуф, і Діакате, і Бангура. Я їх, в основному, "травив". Коли у нас на обід банани давали, я їх міг все зібрати і Юссуфу поставити, але він завжди розумів, що це робив я і ми могли "потравити", щоб пацани посміялися.

За словами Алієва головний тренер команди Юрій Сьомін часто викликав його до себе на "розборки".

"Іноді Палич міг десь щось побачити, мене викликати: я йому все пояснюю, що це щоб розрядити обстановку і Юсссуф не ображається. Сьомін каже: "Добре, добре, тільки не перестарайся".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Алієв дав відсіч недоброзичливцям, захищаючи свій колишній клуб.