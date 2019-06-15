Ахметов пішов на рішучий крок через "Шахтар"

Президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов наклав вето на перехід лідера команди бразильця Тайсона в "Інтернасьонал", повідомляє Gauchazh.

31-річний футболіст виступав на батьківщині за "Інтернасьональ" з 2008 по 2010 рік, після чого перейшов в "Металіст", а звідти в "Шахтар". Сума потенційного трансферу оцінюється в 10 млн євро.

Контракт Тайсона з чемпіонами України закінчується в червні 2021 року.

Раніше з'явилася інформація, що один з лідерів "Шахтаря" бразилець Ісмаїлі близький до того, щоб покинути свою нинішню команду. 29-річний лівий захисник, який в останніх трьох сезонах демонструє чудовий футбол, найімовірніше, продовжить кар'єру в італійській "Ромі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" оперативно знайшов заміну Паулу Фонсека, оголосивши про прихід нового тренера.

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