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27 жовтня • оновлено в 16:51
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Чеченські футболісти спровокували масову бійку в чемпіонаті Росії - опубліковано відео

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На матчі 14-го туру молодіжної чемпіонату Росії з футболу між грозненським "Ахматом" і тульським "Арсеналом" сталася масова бійка.

Бійка на стадіоні в Грозному почалася на 38-й хвилині після фолу в центрі поля.

Захисник "Арсеналу" Павло ході в центрі поля влетів в хавбека Асхаба Чунчурова. Після цього три гравці "Ахмата" накинулися на капітана "Арсеналу" Микиту Мельникова, який опинився поруч. Один з грозненцев вдарив суперника по обличчю.

Коли гравці почали битися, на поле вибігли запасні та інші члени обох команд. В результаті суддя видалив Таймазов Хізрієва і Мурсаліна Денілханова у "Ахмата" і Микиту Мельникова у "Арсеналу".

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Тема
чемпіонат Росії
Місце
Росія Грозний
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