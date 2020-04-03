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3 квітня • оновлено в 16:26
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Агент Малиновського прокоментував перехід українця в "Фіорентину"

1.4т
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Агент півзахисника "Аталанти" і збірної України Руслана Малиновського Вадим Шаблій заявив, що його клієнт не збирається переходити в "Фіорентину", незважаючи на інформацію в ЗМІ.

"Перехід в "Фіорентину" не входить у плани Руслана Малиновського. "Фіалки" цікавилися нашим півзахисником ще влітку, але він обрав Аталанту й нітрохи про це не шкодує", – цитує слова Шаблія видання Zbirna.

Руслан Малиновський

Руслан Малиновський

Раніше повідомлялося про те, що в січні "Фіорентина" провела переговори з "Аталантою" про трансфер Малиновського, а нинішній клуб Руслана озвучив суму, яку хоче отримати за українця – не менше 25 мільйонів євро.

У цьому сезоні наш співвітчизник взяв участь у 22 матчах "Аталанти" в Серії А, але частіше виходив з лави запасних. На його рахунку чотири голи і одна результативна передача.

Як повідомляв OBOZREVATEL, не дивлячись на роль джокера, Руслан Малиновський увійшов у десятку найкращих атакуючих півзахисників італійського чемпіонату.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Чемпіонат Італії
Особи
Руслан Малиновський Вадим Шаблій
Теги
ФК Аталанта ФК Фіорентина
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